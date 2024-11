Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri il Nuovo Singolo di Mauro Cesaretti, “Ho Cambiato Idea”

Da venerdì 1° novembre 2024 è in rotazione radiofonica “HO”, ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 25 ottobre che affronta il tema del cambiamento interiore, della crescita personale.“HO” diDa venerdì 1° novembre 2024, “HO”, ildi, è in rotazione radiofonica. Il brano è già disponibile sulle piattaforme digitali dal 25 ottobre. Tematiche del Brano Il“Ho” rappresenta un importante tassello nel percorso artistico di. La canzone affronta il tema del cambiamento interiore e della crescita personale, evidenziando come prendere in mano la propria vita possa permettere di guardare al futuro con una nuova prospettiva.