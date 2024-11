Ilgiorno.it - Scontro auto-moto in via Pellegrino Rossi: morto il passeggero della due ruote, un 20enne

Milano, 2 novembre 2024 – La svolta improvvisa a sinistra. L'che taglia la strada alla. L'impatto inevitabile. Così, secondo una prima dinamica ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, èEnzo Stefano Caparra, che avrebbe compiuto 21 anni il giorno di Natale: era ilduerovinata a terra in viadopo l'impatto con l'guidata da un cinquantaduenne residente a Brescello, portato via dai vigili dopo lo schianto per evitare che ci fossero contatti con alcuni amici del ragazzo, arrivati sul posto nei minuti immediatamente successivi all'accaduto. La dinamica Secondo le prime informazioni, qualche minuto prima delle 13.30 di sabato 2 novembre, l'del cinquantaduenne, che era insieme alla compagna, ha svoltato a sinistra in direzione di via privata Vignati mentre stava percorrendo viain direzione centro.