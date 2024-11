Lanazione.it - Sconcerto e delusione della FAP Acli per la bozza della Legge di Bilancio 2025

Arezzo, 2 novembre 2024 –da parteFAP - Federazione Anziani e Pensionati delleper ladi. Il sindacato esprime la propria contrarietà alla manovra presentata dal Governo in vista del prossimo anno che, tra le varie voci, prevede 3 soli euro lordi di aumento delle pensioni minime che rappresentano una cifra irrisoria rispetto ai tagli al welfare e all’aumento dei costi anche per i beni di largo consumo. La FAPdi Arezzo sottolinea le contraddizioni di una manovra che, oltre a non tener conto dei bisogni delle fasce più debolipopolazione, ha previsto un incremento ben al di sotto dei tassi di inflazione, con la conseguenza di indebolire ulteriormente il potere d’acquisto.