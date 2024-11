Agi.it - Panico nel pronto soccorso, ferisce medici e carabinieri e viene fermato col taser

Leggi tutto su Agi.it

AGI - Un 34enne italiano è stato immobilizzato con ile poi arrestato dopo che con un coltello di 30 centimetri ha minacciato e ferito un medico, due infermieri e due: è accaduto alle 8 del mattino aldell'ospedale di Cittadella, in provincia di Padova. L'uomo era stato segnalato dai passanti mentre brandiva l'arma per le vie del centro. In seguito ha raggiunto il nosocomio dove ha seminato ilscagliandosi con violenza contro il personale e i militari. Tra i feriti c'è un brigadiere deiche e' stato operato dopo aver riportato ferite da arma da taglio al collo e al volto ma le cui condizioni non sono gravi. In mattinata il militare ha ricevuto la visita del comandante provinciale dei, il colonnello Michele Cucuglielli.