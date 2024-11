Inter-news.it - Martinez time? E per Inter-Venezia scalpita pure un altro! – CdS

Leggi tutto su Inter-news.it

(Inter-news.it - sabato 2 novembre 2024) È arrivato il momento di vedere Josepin campo? Probabilmente sì, ma Inzaghi deciderà nella rifinitura di oggi. Intanto, perre èungiocatore. POSSIBILITÁ – Dopo tre mesi di apprendistato, probabilmente è arrivata l’ora di assaggiare il campo: lo spera tanto Josep. Il portiere spagnolo, arrivato dal Genoa per tredici milioni più bonus in estate, finora ha vestito la maglia dell’solamente nel precampionato e ad Appiano Gentile. Ora è pronto per farlo in Serie A e nientepopodimeno che in quel di San Siro. Simone Inzaghi, domani sera contro il, potrebbe concedere al portiere il primo gettone ufficiale in nerazzurro e allo stesso tempo dare un turno di riposo a Yann Sommer, finora sempre presente. Si deciderà nella rifinitura di oggi.