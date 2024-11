Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Malesia 2024 in DIRETTA: Bagnaia in testa alle libere, 7° Martin

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.25 Pecco, con la combinazione soft/medium migliora e si porta in vetta! 1:58.840 per lui, a precedere di 0.010 Quartararo e di 0.082 Miller.è settimo a 0.321. 03.22 Quartararo migliora il proprio tempo e si porta davanti a tutti! 1:58.850 per il francese della Yamaha, mentreinizia a scalare la classifica ed è undicesimo a 0.609. 03.21 Molto bene Quartararo che si porta in seconda posizione con la Yamaha a 0.039 da Miller. 03.20 Acosta migliora e si porta in seconda posizione a 0.054 da Miller, Bastianini è terzo a 0.124. 03.19 Miller si porta in vetta con il tempo di 1:58.922 a precedere di 0.143 Morbidelli e di 0.177 Bastianini. Quintiche va molto forte con gomme usate a 0.380 dalla vetta, mentreè ventesimo, rientrato ai box. Ora Pecco torna in pista. 03.