Liga 2024 2025 l’Alaves torna a vincere | Maiorca battuto 1-0

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024)- L’anticipo della dodicesima giornata dellaha visto il ritorno alla vittoria del, che ha1-0 ilinterrompendo così una striscia di cinque sconfitte consecutive. L’ultima vittoria della squadra basca in campionato risaliva infatti addirittura al 20 settembre scorso, i tre punti di oggi sono quindi ossigeno puro per allontanarsi dalla zona più calda e pericolosa della classifica. Sconfitta dolorosa e inaspettata invece per il, che veleggiava ai bordi della zona europea dopo le prime 11 giornate. A decidere la contesa il gol di Guridi, che al 76? è stato abile a risolvere in maniera vincente una mischia in area di rigore.