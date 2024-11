Lanazione.it - Larcianese in missione. Obiettivo primato solitario

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) La nona giornata del girone A di Promozione inizia questo pomeriggio (ore 14.30) con l’anticipo importantissimo dellache sfida in trasferta il Marginone con l’di incamerare altri tre punti e prendersi così per una notte la leadership solitaria della classifica. Mister Cerasa per questa gara molto probabilmente non potrà utilizzare il trequartista Filippo Ferraro, fermo ormai da una decina di giorni per un infortunio muscolare, e per il solito motivo anche il giovane attaccante classe 2005 Mattia Carrara. Nella lista dei convocati rientra dopo quasi otto mesi il centrocampista Gianmarco Sarti, che ha recuperato dal grave infortunio al ginocchio. Domenica le altre sfide, sempre alle 14.30. Non tira una bella aria nello spogliatoio del Valdinievole Montecatini che si prepara a ospitare la Lampo Meridien per un derby che si preannuncia molto interessante.