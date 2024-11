Panorama.it - L'amore fatto d'arte di Francesco Arcangeli

Leggi tutto su Panorama.it

Sono passati più di cinquant’anni. E per qualcuno sarà ancora oggi una novità, una scoperta che discende dal ritrovamento di un epistolario che affianca un grande pensiero critico. Io non posso dimenticare quel pomeriggio di aprile del 1971 quando, il mio maestro più che professore di storia dell’, all’Università di Bologna, nella stessa aula in cui più di vent’anni prima Roberto Longhi aveva aperto nuove strade alla critica d’e inaugurato la Padania, ci mostrava sulle fotografie (erano ancora, probabilmente, anzi certamente, in bianco e nero, ma qui il ricordo si fa più impreciso) le corrispondenze e le coincidenze fra artisti e opere lontani, nell’ardito viaggio da Wiligelmo a Pollock, oltre i confini temporali e spaziali.