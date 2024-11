Fanpage.it - Jasmine Paolini esordisce in modo meraviglioso alle WTA Finals, batte Rybakina e ora sfida Sabalenka batte in due set Elena Rybakina e vince all'esordio nelle WTA Finals. Jasmine Paolini, che lotta per il 3° posto, lunedì sfiderà Sabalenka. Leggi tutto su Fanpage.it La tennista italiana, numero 4 al mondo,in due set Elenae vince all'esordio nelle WTA, che lotta per il 3° posto, lunedì sfiderà

Parte bene il cammino di Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riad. La tennista azzurra, numero 4 al mondo, ha sconfitto in due set 7-6 (5)-6-4 la kazaka, numero 5 al mondo, Elena Rybakina al termine di un match durato poco meno di due ore.

Jasmine Paolini esordisce in modo meraviglioso alle WTA Finals, batte Rybakina e ora sfida Sabalenka La tennista italiana, numero 4 al mondo, batte in due set Elena Rybakina e vince all'esordio nelle WTA Finals. Jasmine Paolini, che lotta per il 3° posto, lunedì sfiderà Sabalenka.

Esordio vincente per Jasmine Paolini alle WTA Finals di Riad. In un'ora e 44 minuti la numero 4 del mondo comincia il cammino nel torneo delle migliori otto nel modo giusto, sconfiggendo la kazaka Elena Rybakina per 7-6(5) 6-4.