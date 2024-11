Iltempo.it - Israele, cresce la tensione. Gli Usa rafforzano lo schieramento di navi e aerei

Leggi tutto su Iltempo.it

lain Medio Oriente.si prepara a un possibile e imminente attacco da parte dell'Iran. Lo scrive la Cnn, secondo cui lo Stato ebraico si trova in un "alto livello di prontezza". Gli Stati Uniti, intanto, si mobilitano per offrire sostegno a Tel Aviv in caso di rappresaglia. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin sta inviando ulteriori bombardieri eda guerra della Marina in Medio Oriente per rafforzare la presenza degli Usa nella regione, mentre una porte le sueda guerra si preparano a partire, affermano funzionari statunitensi citati dal Times of Israel. Secondo quattro funzionari statunitensi e della difesa che hanno parlato in condizione di anonimato per discutere dei movimenti delle truppe, Austin ha ordinato a diversi bombardieri B-52 Stratofortress,cisterna e cacciatorpediniere della Marina di essere schierati in Medio Oriente.