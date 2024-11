Anticipazionitv.it - Grande Fratello 2024: Federica Petagna punta Javier Martinez

, concorrente deled ex di Temptation Island, ha rivelato un’attrazione per il coinquilino. Durante una conversazione con Helena Prestes,ha ammesso che il pallavolista è il suo “prototipo estetico”, mettendolo al primo posto nella sua classifica di preferenze, mentre continua il suo percorso da “impegnata” ma libera di mettersi in gioco.entra nelcon un nuovo interesseè entrata nelconcuriosità da parte del pubblico. Dopo Temptation Island, dove aveva concluso la sua relazione con Alfonso D’Apice e iniziato una frequentazione con il single Stefano, ora la vediamo nella Casa alle prese con nuovi inquilini. Nonostante si sia dichiarata sentimentalmente occupata, la napoletana è aperta a nuove esperienze.