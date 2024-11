Ilfattoquotidiano.it - Gaza, raid d’Israele su un centro vaccinazioni antipolio: “Feriti quattro bambini”. Colpiti anche due volontari della Caritas

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Le bombe di Israele continuano a colpirei centri sanitari. E questa volta, come comunicato dall’Organizzazione MondialeSanità (Oms), obiettivo deidi Tel Aviv è statoundi vaccinazione, dove “sei persone, tra cui, sono rimaste ferite” dopo l’attacco nel NordStriscia. “Ilsanitario primario a Sheikh Radwan, nel nord di, è stato colpito oggi mentre i genitori portavano i loro figli per la vaccinazione, in un’area in cui era stata concordata una pausa umanitaria per consentire la continuazionevaccinazione”, hanno fatto sapere. Ci sonodue operatoritra ia seguito dei bombardamenti israeliani nell’insediamento di al-Nuseirat, nella Striscia di