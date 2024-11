Lanazione.it - Festa all’istituto Le Grazie. Emozione tra gli alunni per il Gesù Bambino di Praga

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Ildidal santuario di Arenzano è stato accolto dai bambini dell’Istituto paritario Ledi Massa. Un appuntamento carico di significato e devozione per gli studenti della scuola che hanno potuto conoscere attraverso la statuetta il celebre culto delal quale si pone sotto la sua protezione in particolare proprio i bambini. La comunità scolastica e suor Maria Silvana, responsabile del plesso, si è riunita nel cortile della scuola, in un’ atmosfera festosa. Ogniteneva in alto una bandierina colorata e ogni classe con la propria insegnante ha realizzato un cartellone di benvenuto in segno di rispetto.