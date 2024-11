Secoloditalia.it - Concordato fiscale, Osnato “vede” la riapertura dei termini: «Una seconda fase è ipotizzabile»

Sulpreventivo biennale, all’indomani della scadenza dell’istituto il 31 ottobre, si fa sempre più probabile ladei. “Unadel, perché no”. A dirlo, intervistato da Repubblica, Marco, presidente della commissione Finanze della Camera. “Ma non sarà una necessità legata alla legge di Bilancio – spiega l’esponente di Fratelli d’Italia – E useremo gli incassi per abbassare l’Irpef”. Quanto agli incassi della primadice: “I conti li farà l’Agenzia delle entrate tra qualche giorno. Ma sono abbastanza ottimista sull’adesione. A due cifre, direi almeno il 15%”. Di qui l’idea di riaprire ilnel 2025? “Se c’è interesse dei professionisti, dei contribuenti e del governo, si ripartirà serenamente – risponde -. Anche entro l’anno. E secondo me l’interesse c’è”.