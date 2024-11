Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. La capolista OR a caccia del poker. Il Bagnolo rischia con il Villafontana

Trasferta brianzola per l’OR Reggio Emilia (9),a punteggio pieno del campionato di Serie A2. Il portiere Martino Piccioni (foto) e compagni vanno adelalle 16 nella sfida di Bulciago (Lecco) contro l’Energy Saving Futsal (3), che ha ottenuto i suoi unici punti davanti al pubblico amico, battendo 4-2 il VDL Fiano Plus: per gli uomini di Margini l’obiettivo e dare continuità ai recenti risultati, mantenendosi in vetta. In Serie B trasferta impegnativa per ila 5 (4), che va adel terzo risultato utile di fila nel match in terra bolognese delle 15,30 contro la battistrada(9); alle 15, invece, turno interno per la Real Casalgrandese (3), che dopo aver battuto il Balca Poggese ed essersi sbloccata, va adi un altro risultato positivo contro il Boca Livorno (7), secondo della classe.