Bologna-Lecce 1-0, Bari-Reggiana 2-2 Calcio

Fino a cinque minuti dalla fine stava andando bene per le squadre pugliesi. Ilreggeva a, ilin vantaggio (perfino doppio per un tratto di gara) sulla. Poi ai felsinri hanno realizzato il gol con Orsolini per un successo rossoblu che tiene in fondo alla classifica del campionato didi serie A il. Ladal canto suo, dopo avere dimezzato lo svantaggio, ha pareggiato su rigore aal 41? del secondo tempo. Per i biancorossi pugliesi un altro risultato utile ma la vittoria è sfuggita, più due punti persi che uno guadagnato in questa giornata di serie B. L'articolo1-0,2-2 proviene da Noi Notizie..