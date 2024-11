Anticipo Serie A Monza-Milan 0-1

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

22.42 Ritorna alla vittoria ilche passa 1-0 in casa delin difficoltà (Maldini si divora il vantaggio, Maignan salva su Pedro Pereira), ma poi a fine 1° tempo passa: cross di Pulisic per lo stacco di Morata,Izzo respinge, sul pallone si avventa Reijnders che di testa mette dentro (43'). Nella ripresa chance per Leao, appena entrato, e Theo che poi salva su D'Ambrosio. Ci provano Vignato e Maldini ma l'occasione più ghiotta la fallisce Leao che dopo una super fuga tutto solo si fa ipnotizzare da Turati.