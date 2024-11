Ilfattoquotidiano.it - Anatra sbatte contro il parabrezza dell’aereo 3 minuti dopo il decollo: i pezzi di vetro feriscono il pilota e lo costringono all’atterraggio d’emergenza

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Un volo breve, ma comunque potenzialmente pericoloso per i passeggeri di un Boeing 737 Max della compagnia low cost canadese Flair Airlines che sarebbe dovuto arrivare a Winnipeg lo scorso 24 ottobre. Il velivolo, che è partito dall’aeroporto “Pearson” di Toronto alle 13.43 ora locale, è stato costretto ad avviare le misure di atterraggio appena treila causa di un “bird strike” ed è quindi tornato indietro al luogo di partenza. L’aereo, con 179 persone a bordo, ha incontrato uno stormo di anatre selvatiche a una quota attorno ai 1220 metri d’altezza. Colpito dall’impatto con il velivolo, infatti, uno dei volatili ha sfondato parte dele idi, entrati in cabina, avrebbero ferito il comandante, così da costringere l’intero equipaggio a virare verso la rotta per rientrare nell’aeroporto di partenza.