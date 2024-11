Notizie.com - Allergie e cambiamento climatico, gli specialisti concordano: “L’unica vera soluzione è vaccinarsi”

Ilha aumentato l’incidenza dellein tutto il mondo. Anche in Italia gli esperti sono concordi con l’idea che molti pollini “ci inseguono” praticamente per tutto l’anno. Arrivati a ottobre c’è chi ancora soffre di rinite o asma a causa di piante che solitamente nascono e fioriscono attorno al mese di maggio. Questo perché le evoluzioni meteorologiche hanno cambiato anche il corso della natura.(Notizie.com)Per il presidente dell’Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri, Lorenzo Cecchi, il peggioramento delle patologie in questione non dipende solo dal. Lo specialista spiega, a Notizie.