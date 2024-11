primo ko, ma vetta ancora salva. Il turno infrasettimanale di A2, che aveva previsto un match ad alta quota, regala ai tifosi un super tie break. La Consar Ravenna capolista perde 2-3 contro Porto Viro, prima inseguitrice seconda in classifica. La formazione di Valentini rimane prima a 12 punti Ravennatoday.it - Volley A2, arriva il primo stop per la Consar ma la vetta è ancora salva Leggi tutto su Ravennatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ravennatoday.it:ko, ma. Il turno infrasettimanale di A2, che aveva previsto un match ad alta quota, regala ai tifosi un super tie break. LaRavenna capolista perde 2-3 contro Porto Viro, prima inseguitrice seconda in classifica. La formazione di Valentini rimane prima a 12 punti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:A2,ilstop per la Consar ma la vetta è ancora salva;: non basta una partenza sprint della OmiFer Palmi, a Cantùla quarta sconfitta;A2/M – C’è ilturno infrasettimanale, la MA Acqua S.Bernardo Cuneo ospita Reggio Emilia;Serie A1 e A2. Bergamo con Conegliano si fa viva solo al terzo set. Costa Volpino con Brescia vince ilset, lotta nel secondo (33-31) ma poi perde la gara;A2. Akademia Sant’Anna sbanca il PalaParenti, con Castelfrancoil quarto successo. Bonafede: “Queste gare che fanno crescere”;A2, vincono Consoli e Valsabbina:en plein stagionale; Approfondisci 🔍

Volley A2/M – Cuneo, tiebreak ancora fatale; va a Porto Viro il big match di giornata con Ravenna

(ideawebtv.it)

Volley A2/M, report della sesta giornata – Cuneo, tiebreak ancora fatale, va a Porto Viro il big match di giornata con Ravenna ...

Millenium Brescia di nuovo a Montichiari per rimanere nei quartieri alti della Serie A2

(bresciatoday.it)

Seconda gara interna di fila per le Leonesse che domenica al PalaGeorge affronteranno una rinvigorita Clai Imola ...

Volley A2 maschile: Consoli, altro tie break ma Pordedone si arrende

(giornaledibrescia.it)

Nella quinta giornata di campionato il sestetto di Zambonardi centra la terza vittoria consecutiva e sale in classifica.

Volley A2, la Consar Ravenna perde in casa con il Porto Viro

(ravenna24ore.it)

Si arriva al quinto set ma i ravennati cedono a una squadra più compatta – Il servizio è stato il punto debole della Consar E per la Consar Ravenna arriva la prima sconfitta in campionato per 3-2 al t ...