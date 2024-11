Paulo Fonseca sceglie la via del silenzio: l’allenatore portoghese non effettuerà la consueta conferenza stampa alla vigilia di Monza-Milan niente conferenza stampa per Paulo Fonseca prima della sfida in trasferta sul campo del Monza. Il tecnico rossonero, secondo quanto riportato da Milannews.it, non effettuerà alcuna dichiarazione alla vigilia dell’incontro valido per l’undicesima giornata di Serie A. Il Milan ha scelto quindi la via del silenzio, dopo la sconfitta casalinga subita contro il Napoli (0-2), annullando tutte le attività mediatiche previste per il giorno precedente alla partita. Dailymilan.it - Verso Monza-Milan, Paulo Fonseca sceglie il silenzio: niente conferenza stampa! Leggi tutto su Dailymilan.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dailymilan.it:la via del: l’allenatore portoghese non effettuerà la consuetaalla vigilia diperprima della sfida in trasferta sul campo del. Il tecnico rossonero, secondo quanto riportato danews.it, non effettuerà alcuna dichiarazione alla vigilia dell’incontro valido per l’undicesima giornata di Serie A. Ilha scelto quindi la via del, dopo la sconfitta casalinga subita contro il Napoli (0-2), annullando tutte le attività mediatiche previste per il giorno precedente alla partita.

