Termina oggi nella splendida terra del Salento, la terza edizione di Yeast Photo Festival, From Planet to Plate. "L'evento – ha spiegato la direttrice artistica Edda Fahrenhorst – quest'anno si è concentrato sull'impatto delle abitudini alimentari individuali sul pianeta, da un punto di vista sociale e climatico". Ben quindici i progetti presenti nelle varie sedi, provenienti da molti Paesi del mondo, tra cui spiccano a Palazzo Marchesale Del Tufo di Matino (Lecce) i lavori di Pablo Ernesto Piovano, che ha documentato l'impatto degli agrofarmaci. Tra i borghi interessati dalla manifestazione, Matino, Supersano, Recale, Castrignano de' Greci e ovviamente Lecce, anche partecipando a interessanti eventi collaterali. Ogni altra informazione sul sito www.yeastphotoFestival.it

Un Festival ’diffuso’. Fotografi in mostra

Terza edizione di Yeast Photo Festival nel Salento: focus sull'impatto delle abitudini alimentari sul pianeta. Progetti internazionali esposti, tra cui il lavoro di Pablo Ernesto Piovano sugli agrofar ...

Festival della Fotografia Italiana: oltre 8.000 visitatori

Bibbiena (AR), 29 ottobre 2024 – Si è conclusa con un successo straordinario la prima edizione del Festival della Fotografia Italiana, che ha registrato oltre 8.000 visitatori dal 14 giugno al 6 ottob ...

Festival di fotografia a Bologna: Closer, dentro al reportage

Gli scatti di 11 fotografi con altrettante personali che ci parlano del nostro mondo, di quello che vediamo e di quello che non riusciamo o vogliamo vedere ...

Pesaro 2024 alla scoperta di Gradara, Festival degli sguardi

"Festival degli sguardi - Sguardi d'autunno", fotografia, musica, pittura, laboratori per grandi e piccoli, presentazioni editoriali e tour alla scoperta della storia e delle eccellenze enogastronomic ...