Tragedia in Val di Susa: coppia di Grugliasco grave dopo esplosione in casa a Gravere

Un incidente terrificante ha scosso la tranquillità della Val di Susa, facendo passare un fine settimana sereno a un incubo per una coppia di cinquantenni proveniente da Grugliasco. L'esplosione avvenuta nella loro seconda casa a gravere, in via Provinciale, ha portato a gravi ferite per entrambi, che attualmente si trovano in coma presso il CTO di Torino. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 del 1° novembre, quando un'espulsione, seguita da un incendio, ha colpito l'abitazione, trasformando il paesaggio autunnale in un dramma.

La sequenza degli eventi: cosa è successo

Le prime indagini suggeriscono che i coniugi stessero tentando di accendere una stufa a gas GPL utilizzando un liquido infiammabile, un gesto che potrebbe rivelarsi fatale se confermato.

