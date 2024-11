Serieanews.com - Theo Hernandez fa arrabbiare di nuovo i tifosi: stavolta però c’è chi si schiera con lui

Leggi tutto su Serieanews.com

(Serieanews.com - venerdì 1 novembre 2024)- Un post del capitano rossonero scatena la rabbia dei, che lo insultano sui social. Ma c’è anche chi la pensa diversamente Non è un periodo facile per. Il terzino del Milan, una delle stelle più brillanti della squadra, sta attraversando un momento complicato, e il suo rendimento in campo ha lasciato moltiinsoddisfatti. Le sue prestazioni, ben al di sotto di quanto ci ha abituato, hanno suscitato polemiche e delusione, soprattutto dopo la bruciante sconfitta contro il Napoli, dove lui era ancora assente causa squalifica dopo l’insensata espulsione contro la Fiorentina.e gli altri rossoneri ancora al centro delle polemiche (Foto: Ansa) – serieanews.comE in questo clima di tensione, isi sono sfogati non solo contro di lui, ma anche contro altre figure chiave come Rafael Leao.