Latuafonte.com - The Diplomat 2 come finisce: spiegazione finale e stagione 3

Leggi su Latuafonte.com

Ultimo aggiornamento 1 Novembre 2024 4:57 pm by RedazioneDal 31 ottobre 2024 è disponibile su Netflix The2. Si tratta della secondadella serie TV sulla politica, che vede protagonista Kate Wyler, la quale è l’ambasciatrice degli Stati Uniti. La donna si ritrova coinvolta in complotti internazionali e deve affrontare un possibile divorzio dal marito Hal. La secondadella serie TV con Keri Russell e Rufus Sewell è composta da sei episodi, in cui Kate indaga con Austin Dennison, ministro degli Esteri britannico, sull’attentato a Londra. Suo marito Hal è sopravvissuto all’esplosione e, intanto, la protagonista riceve la visita, dalla Casa Bianca, di Grace Penn. Ma vediamo insieme cosa succede neldella2.The2: riassunto della tramaLeggi anche:The: ladeldella serieLeggi anche: Via d’uscita2La trama di The2 vede ancora al centro della scena l’ambasciatrice Kate Wyler,ica che serve gli Stati Uniti nel Regno Unito.