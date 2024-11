Isaechia.it - Taylor Mega choc contro la sorella: “È partita per un viaggio romantico col mio ex fidanzato psicopatico che mi ha rubato i gioielli e faceva stalking”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Isaechia.it: Nella giornata di ierisi è lasciata andare a un duro sfogosuaGiada Todesco,per uncon il suo ex. L’influencer non fa nomi, ma sembrerebbe si tratti di un uomo con cui avrebbe fatto coppia fino a poco tempo fa. Nel giorno del suo compleanno, attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram,non ha risparmiato epiteti e inventivela. Parole forti, in cui traspare tutto il suo dolore ma anche tanto sconcerto per una situazione che non avrebbe mai pensato di dover vivere: Il premio miglior m*rda dell’anno va a parimerito a miae allodel mio ex che sono partiti per uninsieme. Che brava ragazza di grandissimi valori. Cerca di non farti rubare ialmeno tu, spero tu siasenza.