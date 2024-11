Lanazione.it - Splende l’Arcobaleno nel campionato Silver

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Medaglie e piazzamenti di prestigio, che fanno ben sperare tanto per il presente quanto per il futuro. Momento senz’altro positivo perGinnastica Prato, considerando se non altro i risultati ottenuti dalle ginnaste dell’artistica nel corso dell’ultima uscita. Le ragazze di Maria Marchukova si sono cimentate a Firenze nella terza prova delregionale "", in una kermesse che ha visto sfidarsi numerose giovani atlete provenienti da tutta la Toscana. E i riscontri positivi non sono mancati per la formazione pratese che ha schierato nell’occasione ventidue giovanissime. A partire dalle atlete che sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio: oro ad esempio per Chiara Giacomelli ed Amanda Macchi nel duo "Lc", al pari delle compagne di squadra Belicia Odiase e Melissa Pusceddu che hanno fatto registrare il medesimo risultato nel duo "Lc 3".