AREZZO – Si sente male durante una partita di padel, grave in ospedale un 52enne di Arezzo. È successo nella serata del 31 ottobre alle 20. I presenti, quando hanno visto l'uomo in difficoltà, hanno eseguito le manovre di rianimazione anche con l'utilizzo del Dae in attesa dell'arrivo dei soccorsi. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Arezzo. Sul posto l'auto medica di Arezzo e l'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo.

Si sente male alla partita di padel, grave un 52enne

AREZZO - Si sente male durante una partita di padel, grave in ospedale un 52enne di Arezzo. È successo nella serata del 31 ottobre alle 20. I presenti, quando hanno visto l'uomo in difficoltà, hanno e ...

