partenza per Levi. Il quartetto di slalomisti è stato convocato dal direttore tecnico Massimo Carca per un periodo di allenamento da Ilgiornaleditalia.it - Sci alpino: Cdm. Poker di slalomisti azzurri in partenza per Levi Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiornaleditalia.it: Vinatzer, Sala, Gross e Kastlunger sulle nevi finlandesi in attesa del debutto stagionale ROMA - Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Stefano Gross e Tobias Kastlunger sono inper. Il quartetto diè stato convocato dal direttore tecnico Massimo Carca per un periodo di allenamento da

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Gut-Behrami punta ala Soelden, Odermatt al tris: i detentori della coppa guidano la Svizzera;, finali Coppa del mondo Saalbach 2024: il calendario e dove vederle in tv; Ladi halfpipe freeski comincia a Cardona l’8 settembre, in partenza per la Nuova Zelanda il quartetto azzurro; Brignone, Bassino, Goggia e Curtoni,élite confermato. Thaler, Bernardi e Runggaldier promosse tra le polivalenti; Coppa del mondo di2022-23: vincitori e vincitrici dei Globi di cristallo di specialità; La stagione maschile inizia e finisce nel peggiore dei modi: niente discesa, Odermatt vince la Coppa di specialità; Approfondisci 🔍

SCI ALPINO: STEN OLSEN GUIDA GIGANTE CDM A SOELDEN, DE ALIPRANDINI 8°

(informazione.it)

Il norvegese Alexander Steen Olsen (1.04.31) è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di di Soelden, prima gara della stagione di coppa del mondo di sci. Alle sue spalle il croato Filip ...

Sci alpino maschile, calendario Coppa del mondo 2024/2025: date e orari

(informazione.it)

Torna il grande spettacolo del Circo Bianco che ha in programma per la Coppa del mondo di sci alpino maschile 38 gare, 9 slalom giganti, 12 slalom speciali, 9 discese libere e 8 Super-G. Marco ...

Diretta gigante maschile Soelden/ Steen Olsen ha vinto, podio norvegese! Vinatzer quinto (27 ottobre 2024)

(ilsussidiario.net)

Diretta gigante maschile Soelden streaming video Rai oggi 27 ottobre 2024: orario, risultato live e vincitore della prima gara della Coppa del Mondo di sci.

All'orizzonte la 59^ CdM femminile, ecco i nostri "5x5": Shiffrin, Gut-Behrami e Brignone, ve la giocate voi?

(neveitalia.it)

Federica Brignone: senza il “buco” di un mese di gennaio al di sotto dei suoi standard, forse la trionfatrice della CdM 2019/2020 avrebbe anche potuto ... si attende un segnale. lo sci head supershape ...