Roma, nella notte di Halloween compare un murale contro Meloni e Giuli: «Si scrive futurismo, si legge fascismo» – Le foto - In via Nazionale, nel centro di Roma, durante la notte di Halloween è apparsa l’ultima opera dello street artist Harry Greb. Un murale suddiviso in tre blocchi distinti. Nel primo, da sinistra, compare Gennaro SanGiuliano, mentre regge uno dei documenti mostrati per difendersi nel caso Boccia. Nel secondo c’è il suo successore, Alessandro Giuli. Infine, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I tre sono raffigurati come protagonisti del film Frankenstein Junior, del quale ricorrono i 50 anni dall’uscita al cinema. L’operazione artistica «Si scrive futurismo, si legge fascismo» è stata fatta «simbolicamente di fronte al Palazzo delle esposizioni» spiega Harry Greb. Leggi tutto su Open.online (Open.online - venerdì 1 novembre 2024)- In via Nazionale, nel centro di, durante ladiè apparsa l’ultima opera dello street artist Harry Greb. Unsuddiviso in tre blocchi distinti. Nel primo, da sinistra,Gennaro Sanano, mentre regge uno dei documenti mostrati per difendersi nel caso Boccia. Nel secondo c’è il suo successore, Alessandro. Infine, la presidente del Consiglio Giorgia. I tre sono raffigurati come protagonisti del film Frankenstein Junior, del quale ricorrono i 50 anni dall’uscita al cinema. L’operazione artistica «Si, si» è stata fatta «simbolicamente di fronte al Palazzo delle esposizioni» spiega Harry Greb.

