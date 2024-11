Roma, cantieri per le allodole – Cronache settimanali dai disagi verso il Giubileo 2025 Una settimana fa tutto era “in linea con il termine per i lavori”, questa settimana, addirittura, è stato annunciato che i cantieri aperti “chiuderanno in anticipo”. Una settimana miracolosa per il Comune di Roma che ha scoperto di poter premere il piede sull’acceleratore Roma, cantieri per le allodole L'Identità. Lidentita.it - Roma, cantieri per le allodole Leggi tutto su Lidentita.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lidentita.it:per le– Cronache settimanali dai disagi verso il Giubileo 2025 Una settimana fa tutto era “in linea con il termine per i lavori”, questa settimana, addirittura, è stato annunciato che iaperti “chiuderanno in anticipo”. Una settimana miracolosa per il Comune diche ha scoperto di poter premere il piede sull’acceleratoreper leL'Identità.

