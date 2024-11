Prezzi fuori controllo negli aeroporti, fino a 9 euro per una bottiglia d’acqua - negli aeroporti europei acquistare acqua e cibo è diventato un vero e proprio lusso. Secondo un’inchiesta, una bottiglietta d’acqua può arrivare a costare fino a 9 euro, mentre un panino semplice sfiora i 16,5 euro. I Prezzi, nettamente superiori al tasso medio d’inflazione, sono una realtà comune in molti degli scali europei e colpiscono soprattutto i beni essenziali, causando malcontento e difficoltà tra i viaggiatori. La questione sembra legata non solo ai costi operativi degli aeroporti, ma anche all’incremento degli affitti decisi dalle società di gestione aeroportuale, mentre l’Unione europea si mostra impotente di fronte a questo fenomeno. Con il flusso di passeggeri in continua crescita, il mercato food & beverage rappresenta un settore redditizio che però continua a essere svincolato da regole di tutela per i consumatori. Quifinanza.it - Prezzi fuori controllo negli aeroporti, fino a 9 euro per una bottiglia d’acqua Leggi tutto su Quifinanza.it (Quifinanza.it - venerdì 1 novembre 2024)pei acquistare acqua e cibo è diventato un vero e proprio lusso. Secondo un’inchiesta, una bottigliettapuò arrivare a costarea 9, mentre un panino semplice sfiora i 16,5. I, nettamente superiori al tasso medio d’inflazione, sono una realtà comune in molti degli scalipei e colpiscono soprattutto i beni essenziali, causando malcontento e difficoltà tra i viaggiatori. La questione sembra legata non solo ai costi operativi degli, ma anche all’incremento degli affitti decisi dalle società di gestione aeroportuale, mentre l’Unionepea si mostra impotente di fronte a questo fenomeno. Con il flusso di passeggeri in continua crescita, il mercato food & beverage rappresenta un settore redditizio che però continua a essere svincolato da regole di tutela per i consumatori.

