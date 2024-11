“Praticate lezioni di manganello”, “Delirio di estremisti”. È ancora polemica sulla polizia - La dimostrazione della polizia di Stato all'Expo Training ha scatenato le polemiche strumentali della sinistra e gli insulti degli estremisti di sinistra Ilgiornale.it - “Praticate lezioni di manganello”, “Delirio di estremisti”. È ancora polemica sulla polizia Leggi tutto su Ilgiornale.it (Ilgiornale.it - venerdì 1 novembre 2024)- La dimostrazione delladi Stato all'Expo Training ha scatenato le polemiche strumentali della sinistra e gli insulti deglidi sinistra

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “di”, “di estremisti”. È ancora polemica sulla polizia; Approfondisci 🔍

“Praticate lezioni di manganello”, “Delirio di estremisti”. È ancora polemica sulla polizia

(msn.com)

Irene Manzi, esponente del Pd: "Sarebbe molto grave se venisse confermato che in quegli stand - che dovrebbero essere dedicati ad attività formative e di orientamento - si sono praticate lezioni di ...

Cavi di segnale autocostruiti

(tnt-audio.com)

Nella figura questo passaggio non viene mostrato perché avevo gia rimosso quel filo per usarlo in un altro progetto. Praticate un piccolo taglio a V nel nucleo centrale di plastica a circa 10 cm da ...

Bologna, la Lega si divide sui manganelli contro la movida. Il segretario: “La violenza è inaccettabile”. La replica del consigliere: "Niente lezioni da chi ha un ...

(msn.com)

BOLOGNA – L'uso del manganello contro chi crea disagi nelle ... torniamo istituzionali" a "non accetto lezioni dal segretario che ha un tatuaggio neofascista". A scagliare la prima pietra ...

"È il delirio: corsa contro le lancette"

(msn.com)

Frequento il secondo anno di Grafica alla Naba e dovevo raggiungere Milano per la lezione di Social media". Tra i pendolari alle prese con il guasto, ieri c’era anche lei: la ventenne Greta ...