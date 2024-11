Paderno Dugnano, 1 novembre 2024 – risse, schiamazzi, disordini. Arriva il giro di vite da parte dell’amministrazione nei confronti dei locali che sono stati segnalati più volte dai residenti e che hanno ricevuto numerose “visite“ delle forze dell’ordine. Così, dopo gli interventi già emessi dal questore di Milano nei mesi scorsi, con la sospensione per 15 giorni delle attività, ora arriva anche un’ordinanza che è stata firmata dalla sindaca Anna Varisco e che ha l’obiettivo di limitare le possibilità di problemi di ordine pubblico. La leva utilizzata nei confronti di due bar del centro storico è quella della riduzione dell’orario di apertura: entrambi li esercizi commerciali dovranno, infatti, chiudere alle 20 e potranno riaprire alle 7. “In questo modo non saranno venduti alcolici fino a notte e speriamo di scongiurare così le maxi risse che da anni ci tengono svegli. Ilgiorno.it - Paderno Dugnano, risse e schiamazzi: due bar costretti a chiudere alle 20 Leggi tutto su Ilgiorno.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it:, 1 novembre 2024 –, disordini. Arriva il giro di vite da parte dell’amministrazione nei confronti dei locali che sono stati segnalati più volte dai residenti e che hanno ricevuto numerose “visite“ delle forze dell’ordine. Così, dopo gli interventi già emessi dal questore di Milano nei mesi scorsi, con la sospensione per 15 giorni delle attività, ora arriva anche un’ordinanza che è stata firmata dalla sindaca Anna Varisco e che ha l’obiettivo di limitare le possibilità di problemi di ordine pubblico. La leva utilizzata nei confronti di due bar del centro storico è quella della riduzione dell’orario di apertura: entrambi li esercizi commerciali dovranno, infatti,20 e potranno riaprire7. “In questo modo non saranno venduti alcolici fino a notte e speriamo di scongiurare così le maxiche da anni ci tengono svegli.

Per questa ragione la questura di Milano ha sospeso la licenza per 15 giorni a un bar di Paderno Dugnano ... e di intervenire per far cessare schiamazzi in orario notturno. E a giugno dell ...

