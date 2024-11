Nuovo sbarco a Roccella Ionica: soccorsi 84 migranti su una barca a vela - Secondo sbarco in due giorni al porto delle Grazie di Roccella Ionica. La motovedetta CP 326 della Guardia costiera ha raggiunto questa notte lo scalo roccellese con a bordo 84 migranti, soccorsi in mare mentre si trovavano a bordo di una barca a vela. Si tratta, come specifica la prefettura di Reggiotoday.it - Nuovo sbarco a Roccella Ionica: soccorsi 84 migranti su una barca a vela Leggi tutto su Reggiotoday.it (Reggiotoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Secondoin due giorni al porto delle Grazie di. La motovedetta CP 326 della Guardia costiera ha raggiunto questa notte lo scalo roccellese con a bordo 84in mare mentre si trovavano a bordo di una. Si tratta, come specifica la prefettura di

59 migranti sbarcati al porto di Roccella Ionica: 2 sono stati trasferiti in ospedale a Locri

(reggio.gazzettadelsud.it)

Nuovo sbarco di migranti al porto di Roccella Jonica. La motovedetta CP 321 è arrivata con a bordo 59 migranti che sono stati soccorsi in mare su una barca a ...

(messaggeroveneto.gelocal.it)

ROCCELLA JONICA, 31 OTT - Dopo due settimane circa, sono ripresi gli sbarchi di migranti al porto di Roccella Jonica. Oggi, al termine di un' operazione di soccorso compiuta al largo del mare Ionio da ...

(giornaledicalabria.it)

(corrieredellacalabria.it)

La motovedetta CP 321 della Guardia costiera è giunta in porto a Roccella Jonica (RC) con a bordo 59 migranti soccorsi in mare su una barca a vela. Si tratta di 39 uomini, 16 donne e 4 minori, di cui ...