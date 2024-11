Molesta i clienti di un locale latino americano, per calmarlo i carabinieri lo immobilizzano - Un uomo di nazionalità camerunense classe 1991 è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Nella serata di ieri si è reso protagonista di comportamenti molesti ai danni dei clienti del ristobar musicale Cosapropria, un locale che propone serate latino americane che si trova al civico Udinetoday.it - Molesta i clienti di un locale latino americano, per calmarlo i carabinieri lo immobilizzano Leggi tutto su Udinetoday.it (Udinetoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Un uomo di nazionalità camerunense classe 1991 è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Nella serata di ieri si è reso protagonista di comportamenti molesti ai danni deidel ristobar musicale Cosapropria, unche propone serateamericane che si trova al civico

Molesta i clienti di un locale latino americano, per calmarlo i carabinieri lo immobilizzano

(udinetoday.it)

Nella serata di ieri si è reso protagonista di comportamenti molesti ai danni dei clienti del ristobar musicale Cosapropria, un locale che propone serate latino americane che si trova al civico 246 di ...

Molesta i clienti del bar, poi litiga con un uomo che lo rimprovera

(romatoday.it)

In stato di alterazione psicofisica è entrato in un bar di Prati e ha iniziato a disturbare i clienti e a molestarli. È accaduto nella notte a piazza Risorgimento, a due passi dalla basilica di San ...

Prima molesta i clienti di un locale di Falerone poi prende a calci l'auto dei carabinieri

(msn.com)

aveva iniziato a molestare i clienti del locale. Ma quando sono arrivati sul posto i militari dell’Arma, l’uomo ha iniziato a prendere a calci l’auto dei militari che hanno dovuto utilizzare ...

Molesta i clienti di un negozio e aggredisce gli agenti, arrestato

(perugiatoday.it)

Gli agenti del commissariato di Foligno, intervenuti in un esercizio commerciale per la presenza di un uomo molesto, ha tratto in arresto un 39enne per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ...