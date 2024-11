Oasport.it - Max Verstappen penalizzato nel GP del Brasile: la causa e quando la sconta. Occasione per Norris

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- La notizia era nell’aria da alcuni giorni, ma adesso è arrivata anche la conferma ufficiale. Maxsconterà una penalizzazione di 5 posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio del2024, valevole come quartultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Uno scenario estremamente interessante nella sfida iridata per il titolo piloti tra l’olandese e Lando. Il tre volte campione del mondo è stato sanzionato per aver utilizzato a Interlagos il sesto motore endotermico della stagione, uno in più rispetto al limite massimo di cinque componenti per tutto l’anno. Red Bull, in difficoltà sul fronte power-unit anche adei problemi di affidabilità emersi a Città del Messico, ha scelto dire penalità a San Paolo perché consapevole di avere maggiori chance di rimonta.