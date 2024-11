LeBron James vota per Kamala Harris. La stella dei Los Angeles Lakers, il volto più noto della Nba da 2 decenni, si pronuncia in vista delle elezioni del 5 novembre, quando la vicepresidente affronterà Donald Trump. "Di cosa stiamo parlando? Quando penso ai miei figli e alla mia famiglia, a come cresceranno, la L'articolo LeBron James in campo per Kamala Harris: “Voto per lei” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutto su .com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰.com: (Adnkronos) –vota per. La stella dei Los Angeles Lakers, il volto più noto della Nba da 2 decenni, si pronuncia in vista delle elezioni del 5 novembre, quando la vicepresidente affronterà Donald Trump. "Di cosa stiamo parlando? Quando penso ai miei figli e alla mia famiglia, a come cresceranno, la L'articoloinper: “per lei” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

LeBron James in campo per Kamala Harris: “Voto per lei”

