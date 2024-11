Incubo Hermoso, può già andare via: la Roma ha trovato il sostituto - L’avventura di Hermoso con la maglia della Roma è finora davvero deludente: i giallorossi sono già a caccia del sostituto. La Roma ha rialzato la testa in campionato, pur senza brillare. I giallorossi hanno battuto il Torino all’Olimpico grazie alla rete di Paulo Dybala e hanno così messo una pietra sopra alla pesante débâcle di Firenze. Una sconfitta, quella contro i viola, che aveva oltretutto scatenato anche forti tensioni nello spogliatoio, specialmente tra Juric e Mancini. E’ stato lo stesso tecnico croato a rivelare ai microfoni nel post-gara che i problemi a livello umano “sono stati risolti“: ora c’è da lavorare per cercare di riportare la Roma molto più in alto in classifica, sperando soprattutto nella crescita dei nuovi acquisti. Uno di questi, almeno finora, è davvero una profonda delusione. Rompipallone.it - Incubo Hermoso, può già andare via: la Roma ha trovato il sostituto Leggi tutto su Rompipallone.it (Rompipallone.it - venerdì 1 novembre 2024)- L’avventura dicon la maglia dellaè finora davvero deludente: i giallorossi sono già a caccia del. Laha rialzato la testa in campionato, pur senza brillare. I giallorossi hanno battuto il Torino all’Olimpico grazie alla rete di Paulo Dybala e hanno così messo una pietra sopra alla pesante débâcle di Firenze. Una sconfitta, quella contro i viola, che aveva oltretutto scatenato anche forti tensioni nello spogliatoio, specialmente tra Juric e Mancini. E’ stato lo stesso tecnico croato a rivelare ai microfoni nel post-gara che i problemi a livello umano “sono stati risolti“: ora c’è da lavorare per cercare di riportare lamolto più in alto in classifica, sperando soprattutto nella crescita dei nuovi acquisti. Uno di questi, almeno finora, è davvero una profonda delusione.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Finalmente Hummels? Dopo l'esordio dapuò essere (finalmente) titolare; HUMMELS, Dopo l'esordio dapuò essere titolare; Fiorentina-Roma, le pagelle dei quotidiani:. Celik è un disastro; La Fiorentina travolge una Roma sempre più in crisi. Esordio daper Hummels;, Brescianini, Osimhen. E' la peggiore estate per il Napoli?; LE PAGELLE | Champions League, Atlético Madrid-Lazio 2-0: serata daper Marušic; Approfondisci 🔍

HUMMELS, Dopo l'esordio da incubo può essere titolare

(firenzeviola.it)

Mats Hummels due giorni fa era a Parigi, anche se non per divertimento. Questo perché il difensore era fra i trenta candidati al Pallone d'Oro in virtù di una ...

Roma, Hermoso subito in campo

(msn.com)

Hermoso è già pronto, Hummels ancora no. Per la formula chimica H al quadrato, la Roma deve aspettare. Ma su Hermoso, che in spagnolo significa bellissimo, De Rossi può già contare.

Torna l’isola da incubo. «Specchio della società»

(ilmessaggero.it)

Le tutine rosa più feroci della storia della tv, quelle di Squid Game, stanno tornando. E hanno scelto Lucca Comics and Games, la grande convention di cultura pop in corso in questi giorni ...

Il mago di Batignolles, un incubo fatto in Francia

(ilmanifesto.it)

Francia (Alias) Nell'ottobre del 1924 André Breton pubblicava il primo Manifesto Surrealista: qui un racconto per festeggiare il centenario della società segreta che alla fine trionferà sulle tenebre, ...