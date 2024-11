Il Papa, la guerra è ignobile, penso a bimbi massacrati a Gaza (Di venerdì 1 novembre 2024) Nuovo appello del Papa per la pace: "Preghiamo per la martoriata Ucraina, preghiamo per la Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per le guerre", ha detto all'Angelus. "Fratelli e sorelle, la guerra sempre è una sconfitta, sempre. Ed è ignobile perché è il trionfo della menzogna, della falsità. Si cerca il massimo interesse per sé e il massimo danno per l'avversario calpestando vite umane, ambiente, infrastrutture, tutto, e tutto mascherato di menzogne. Soffrono gli innocenti: penso alle 153 donne e bambini massacrati nei giorni scorsi a Gaza". Quotidiano.net - Il Papa, la guerra è ignobile, penso a bimbi massacrati a Gaza Leggi tutto su Quotidiano.net (Di venerdì 1 novembre 2024) Nuovo appello delper la pace: "Preghiamo per la martoriata Ucraina, preghiamo per la Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per le guerre", ha detto all'Angelus. "Fratelli e sorelle, lasempre è una sconfitta, sempre. Ed èperché è il trionfo della menzogna, della falsità. Si cerca il massimo interesse per sé e il massimo danno per l'avversario calpestando vite umane, ambiente, infrastrutture, tutto, e tutto mascherato di menzogne. Soffrono gli innocenti:alle 153 donne e bambininei giorni scorsi a".

Bergoglio ha parlato anche della festa cristiana cattolica di Ognissanti che cade oggi 1 novembre: "Quanta santità nascosta c'è nella Chiesa" ...

Ricordati poveri, miti, misericordiosi, affamati e assetati di giustizia, operatori di pace. "Quanta santità nascosta è nelle Chiesa". E Francesco cita Kolbe, Romero, Madre Teresa e Carlo Acutis ...

