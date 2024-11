Il Como Women apre alle calciatrici le strade del futuro, oltre i sogni del campo - Con l’obiettivo di preparare le giocatrici a un futuro oltre il calcio, F.C. Como Women ha lanciato l’iniziativa “Beyond”, un format innovativo di incontri formativi pensati per fornire alle atlete strumenti essenziali per costruire una carriera anche dopo il professionismo sportivo. Questo Quicomo.it - Il Como Women apre alle calciatrici le strade del futuro, oltre i sogni del campo Leggi tutto su Quicomo.it (Quicomo.it - venerdì 1 novembre 2024)- Con l’obiettivo di preparare le giocatrici a unil calcio, F.C.ha lanciato l’iniziativa “Beyond”, un format innovativo di incontri formativi pensati per fornireatlete strumenti essenziali per costruire una carriera anche dopo il professionismo sportivo. Questo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ilcalciatrici le strade del futuro, oltre i sogni del campo; Primavera Femminile. Il weekend sisabato con l'anticipo tra Verona e Juventus. Domenica Roma-Inter, derby aper il Milan, il Napoli attende; Lariosport.it; ASYNLAB Lei, dedicato al benessere femminile; Torna in campo la Serie A Femminile:la Roma, spicca il big match Milan-Fiorentina; Il ritorno di. Con la Samp non deve fallire - Sport Calcio Calcio Femminile; Approfondisci 🔍

Il Como Women apre alle calciatrici le strade del futuro, oltre i sogni del campo

(quicomo.it)

Con l’obiettivo di preparare le giocatrici a un futuro oltre il calcio, F.C. Como Women ha lanciato l’iniziativa “Beyond”, un format innovativo di incontri formativi pensati per fornire alle atlete ...

Lazio Women, testa al Como: le calciatrici ritornano dalle Nazionali. Ecco come è andata

(lazionews24.com)

Lazio Women, le biancocelesti pronte a rituffarsi sul campionato dopo gli impegni con le rispettive Nazionali: ecco come è andata La Lazio Women pronta a tornare in campo. Chiusi gli impegni delle cal ...

WOMEN | Lazio-Como: svelata la designazione arbitrale

(laziopress.it)

L'AIA ha svelato la composizione per Lazio-Como, gara valevole per l'ottava giornata di campionato femminile Alla ripresa della sosta nazionali, la Lazio Women affronterà il Como sia sabato 2 novembre ...

Como Women, otto giocatrici convocate con le Nazionali

(primacomo.it)

Da oggi, dopo la vittoria per 4 a 2 contro il Sassuolo, via al ritiro con le Nazionali per otto giocatrici del Como Women.