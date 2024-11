Davidemaggio.it - I saluti di Monteleone: “L’Altra Italia si ferma qui, speriamo di ritrovarci ancora”

Leggi tutto su Davidemaggio.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Davidemaggio.it: Mesta chiusura per. Ieri sera, è andata in onda l’ultima puntata del nuovo talk di Rai 2 condotto da Antonino, chiuso anzitempo per flop. Lavoro, dossieraggio, Stati Uniti, droga, questi sono alcuni dei temi protagonisti dell’ultimo appuntamento che, nell’atmosfera e nell’atteggiamento del conduttore, sapeva già di funerale. In conclusione di puntata,ha salutato il pubblico cercando di giustificare i bassi ascolti: Mi prendo solo qualche parola da condividere con il pubblico perché quando abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto, a, ci eravamo messi in testa di raccontare questo nostro Paese un po’ a modo nostro, con uno sguardo laterale. Nel lavorare ai filmati che abbiamo mandato in onda, abbiamo inseguito questo obiettivo e non l’ossessione per la notizia dell’ultima ora.