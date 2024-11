Biccy.it - Gieffino vuole abbandonare il Grande Fratello: “Me ne vado”

Leggi tutto su Biccy.it

(Biccy.it - venerdì 1 novembre 2024)- Da quando Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tornati dalla Spagna, nella casa delc’è tensione e un clima decisamente meno sereno. Sono diversi i concorrenti che non credono alla genuinità della “coppia” e che nutrono dubbi, ma unin particolare crede che i due coinquilini stiano recitando per avere più consensi. Enzo Paolo Turchi martedì sera ha detto: “Io non vedo questa cosa vera, né da una parte e né dall’altra. Perché in una settimana o due non si può Io a prescindere dalla mancanza di rispetto per Javier, trovo tutto inutile. Se poi lo fanno per le clip allora lo capisco. Se fanno queste cose per il gioco ok, allora capisco l’utilità. Fanno cose gratuite in momenti inopportuni. La gamba alzata, le lingue. Queste cose sono così plateali e un po’ finte. Poi è ovvio che siamo tutti liberi. Non voglio giudicare, ma non trovo che abbia un senso.