Furto banche dati | arrestati ' siamo partiti Ikea e stiamo diventando boutique'

Milano, (Adnkronos) - "stiamo facendo la trasformazione da Ikea a boutique, stiamo diventando boutique". In una conversazione, del 5 settembre scorso, intercettata nell'inchiesta sul presunto dossieraggio illecito Samuele Nunzio Calamucci, l'esperto informatico tra gli arrestati, parla con i vertici di Equalize, l'ex super poliziotto Carmine Gallo (domiciliari) ed Enrico Pazzali (indagati), presidente auto sospeso della fondazione Milano Fiera. Parole che lasciano intuire come la presunta associazione a delinquere sia convinta di potersi ancora evolvere e raggiungere clienti più facoltosi. Pazzali si finge offeso, mentre l'amico Gallo ride e chiarisce il significato - "noi siamo a un livello alto già adesso figurati" - prima di iniziare a parlare di possibili altri dossier.

Furti nelle banche dati, il gip: "Pazzali, posizione di sola rappresentanza in Equalize"

Centinaia di accessi abusivi alle banche dati per attività di dossieraggio, il ruolo di Carmine Gallo e degli altri arrestati. Anche Arpe e Del Vecchio ...

Dati rubati, il pm: «Spiate più di 800mila persone». Gli arrestati: «Se fai ricerche su Mentana parte un alert»

Il presunto dossieraggio di cui devono rispondere le persone legate a Equalize, la società al centro dell'inchiesta della procura di Milano su presunti furti di dati sensibili ...

Furti in banche dati, spiati politici. Coinvolti Pazzali (Fiera) e l’ex superpoliziotto Gallo

C’è anche il presidente di Fondazione Fiera Enrico Pazzali tra gli indagati della maxi inchiesta della Procura di Milano su un’organizzazione criminale accusata di accesso abusivo a dati riservati. E ...

Furto banche dati, dossieraggio su Ignazio La Russa e Matteo Renzi

Il pm di Milano: "Gli arrestati godono di appoggi in mafie e servizi segreti pure stranieri" ...