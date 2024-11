novembre 2024 – A quattro giorni dalle Elezioni americane, i vip – o perlomeno molti di loro – sono scesi a fianco di Kamala Harris. Una lista lunga, che include anche Leonardo Di Caprio e Arnold Schwarzenegger. Nella sera americana, Jennifer Lopez è salita sul palco della vicepresidente: l’artista è originaria di Porto Rico, definita “mucchio di spazzatura galleggiante” da Donald Trump durante il suo comizio al Madison Square Garden. “Bisogna rispondere 'presente' perché Harris possa sconfiggere Trump – ha incitato la diva agli elettori del Nevada, tra gli stati in bilico, accorsi al discorso della vicepresidente – Credo nel potere delle donne e dei latini, facciamo la differenza in queste Elezioni”. Quotidiano.net - Elezioni Usa 2024: le notizie del 1° novembre Leggi tutto su Quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Roma, 1– A quattro giorni dalleamericane, i vip – o perlomeno molti di loro – sono scesi a fianco di Kamala Harris. Una lista lunga, che include anche Leonardo Di Caprio e Arnold Schwarzenegger. Nella sera americana, Jennifer Lopez è salita sul palco della vicepresidente: l’artista è originaria di Porto Rico, definita “mucchio di spazzatura galleggiante” da Donald Trump durante il suo comizio al Madison Square Garden. “Bisogna rispondere 'presente' perché Harris possa sconfiggere Trump – ha incitato la diva agli elettori del Nevada, tra gli stati in bilico, accorsi al discorso della vicepresidente – Credo nel potere delle donne e dei latini, facciamo la differenza in queste”.

Sondaggi Elezioni Usa 2024/ 4-2 Trump su Harris negli Swing States, pari in Nevada: Biden affossa Kamala?

Sondaggi Elezioni Usa 2024 con gli Stati chiave contesi: 4 a 2 per Trump, Kamala Harris avanti in Michigan e New Hampshire. Stallo Dem ...

Tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni Usa 2024

Dal perché si vota di martedì ai candidati che si sfidano nel 2024, dal ricordo delle precedenti elezioni alla durissima campagna elettorale fra Donald Trump e Kamala Harris ...

Trump-Harris, ultime notizie sulle elezioni Usa in diretta | Jennifer Lopez e LeBron James appoggiano Kamala Harris

Nessuno dei due candidati ha stabilito un chiaro vantaggio nella corsa alla Casa Bianca in due stati chiave del sud, secondo i nuovi sondaggi della Cnn condotti da SSRS. Trump ha il 48% delle preferen ...

Blob sulle elezioni Usa, il meglio e il peggio della campagna elettorale 2024

(LaPresse) Quattro mesi concitati, pieni di momenti drammatici e di colpi di scena, ma anche tanti episodi di comicità, volontaria e non. I momenti salienti della campagna elettorale per le elezioni p ...