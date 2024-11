Lanazione.it - Elezioni regionali in Umbria, cosa dicono gli ultimi sondaggi

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Perugia, 1 novembre 2024 – Continua la battaglia dei. Se ieri Swg (che ha effettuato una rilevazione per Alleanza Verdi e Sinistra) e Techno Consumer (per il Corriere dell’) davano una situazione di sostanziale equilibrio, seppure con leggeri margini per Stefania Proietti (il primoo) e per Donatella Tesei (il secondo), ora c’è quello di Termometro politico che vede nettamente avanti la governatrice uscente. Sembra davvero la sfida tra due piloti di Formula Uno. Nel dettaglio, la rilevazione effettuata tra il 9 e il 18 ottobre, su mille interviste di residenti in(metodo Cati-Cawi) ha ‘sentenziato’ che ha intenzione di votare Tesei il 49,1 per cento degli elettori. Per la sindaca di Assisi, invece, si esprimerebbe il 43,4% degli aventi diritto.