Ecco dove risiede la memoria episodica, passo avanti contro Alzheimer

passo avanti contro l’Alzheimer da una ricerca che indaga l’importante ruolo della corteccia entorinale laterale del cervello nella memoria episodica. “Abbiamo dimostrato”, attraverso un modello sperimentale, che “la formazione dei ricordi è associata all’aumento del numero di neuroni attivi” in quest’area. Inoltre, “abbiamo potuto verificare che gli stessi neuroni si riattivano durante il recupero del ricordo dell’esperienza specifica, mentre il loro silenziamento inibisce la capacità di richiamare il ricordo stesso”, spiegano Francesca Tozzi e Stefano Guglielmo del laboratorio di biologia Bio@sns della Scuola normale superiore di Pisa, evidenziando i risultati della ricerca coordinata dall’Istituto di neuroscienze del Cnr (Cnr-In) della città toscana e in collaborazione con la Vrije Universiteit di Amsterdam. Leggi tutto su Ildenaro.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ildenaro.it: (Adnkronos) – Un altrol’da una ricerca che indaga l’importante ruolo della corteccia entorinale laterale del cervello nella. “Abbiamo dimostrato”, attraverso un modello sperimentale, che “la formazione dei ricordi è associata all’aumento del numero di neuroni attivi” in quest’area. Inoltre, “abbiamo potuto verificare che gli stessi neuroni si riattivano durante il recupero del ricordo dell’esperienza specifica, mentre il loro silenziamento inibisce la capacità di richiamare il ricordo stesso”, spiegano Francesca Tozzi e Stefano Guglielmo del laboratorio di biologia Bio@sns della Scuola normale superiore di Pisa, evidenziando i risultati della ricerca coordinata dall’Istituto di neuroscienze del Cnr (Cnr-In) della città toscana e in collaborazione con la Vrije Universiteit di Amsterdam.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dovela, passo avanti contro Alzheimer; LeBron James in campo per Kamala Harris: “Voto per lei”; Scoppia il caso Gemmato: Fratelli d’Italia fa quadrato, opposizioni all’attacco; Ministero Cultura, Valentina Gemignani nuovo Capo di Gabinetto di Giuli; Ministero Cultura, Valentina Gemignani nuovo Capo di Gabinetto di Giuli; Centrosinistra, lo schiaffo ligure spinge per coalizione più stabile, Sala si muove al centro; Approfondisci 🔍

Ecco dove risiede la memoria episodica, passo avanti contro Alzheimer

(msn.com)

(Adnkronos) – Un altro passo avanti contro l’Alzheimer da una ricerca che indaga l’importante ruolo della corteccia entorinale laterale del cervello nella memoria episodica. “Abbiamo dimostrato”, attr ...

Come funziona la memoria episodica

(italiasalute.it)

Uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Cell Reports ha individuato il ruolo della corteccia entorinale laterale (LEC) nella memoria episodica, dimostrando che l’inibizione dei neuroni presen ...

Dove stanno i nostri ricordi: uno studio sulla memoria episodica

(lescienze.it)

Una ricerca condotta da un team di ricerca dell’Istituto di neuroscienze del Cnr e del laboratorio di biologia Bio@sns della Scuola normale superiore, pubblicata di recente sulla rivista Cell Reports, ...

Dove stanno i nostri ricordi? Studio Cnr sulla memoria episodica

(quotidianosanita.it)

Una ricerca ha indagato il ruolo della corteccia entorinale laterale nella memoria episodica. L’inibizione dei neuroni presenti in questa area del cervello ne compromette le prestazioni, la loro stimo ...