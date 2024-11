Ilrestodelcarlino.it - Duplice omicidio della baronessa e della sua segretaria: riaperto il caso dopo 44 anni

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - venerdì 1 novembre 2024)- Macerata, 1 novembre 2024 – IldelmisteriosoRothschild esuaè statodalla Procura e dai carabinieri di Macerata. La novità, fa sapere Mediaset, arriva in esclusiva nella puntata di Quarto Grado, in onda questa sera in prima serata su Retequattro. Gli inquirenti hanno convocato diverse decine di testimoni per ricostruire il giallo riguardante la scomparsaJeanette Rothschild esuae interprete Gabriella Guerin, avvenuta il 29 novembre 1980 sui Monti Sibillini, nei pressi di Sarnano (Macerata). IL 29 NOVEMBRE del 1980, sui Sibillini, si perdono le tracce dellinglese Jeannette Bishop May, ex moglie del banchiere Evelyn De Rothschild, esua ex governante, Gabriella Guerin.