Oasport.it - Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Alcaraz a Bercy: il gruzzolo nel ranking e lo scontro diretto alle Finals

Leggi tutto su Oasport.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Janniksvetta in testa alATP con 11.330 punti ed è al comando della Race, ovvero la graduatoria che tiene in considerazione soltanto i risultati ottenuti durante la stagione in corso, con un bottino di 10.330 punti. Il numero 1 del mondo ha un vantaggio enorme nei confronti dei più immediati inseguitori: 4.120 lunghezze sullo spagnolo Carlosnele 3.520 punti sempre sull’iberico nella Race. Questo è lo scenario alla vigilia dei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-: il fuoriclasse altoatesino non ha preso parte al torneo a causa di un virus, mentreè stato eliminato dal francese Ugo Humbert agli ottavi di finale. Il tedesco Alexander Zverev potrebbe però mutare i connotatidue classifiche, visto che è ancora in corsa nell’evento sul cemento della capitale transalpina. Il teutonico occupa il terzo posto nelcon 6.